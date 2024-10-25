دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، أنها تتابع المعلومات الواردة بخصوص حادث اختفاء مواطنة أردنية في الحرم المكي في المملكة العربية السعودية أثناء تأديتها مناسك العمرة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان أن "الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة الأردنية في جدة، تتابع مع السلطات السعودية المختصة عملية البحث عن المواطنة منذ أن تبلغت بفقدان الاتصال معها".

وأضاف المتحدث في بيانه أن "مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي المفقودة"، مشيراً إلى أن "الوزارة مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعثور عليها وضمان عودتها سالمة إلى المملكة بأسرع وقت ممكن".

من جهته نشر الأمن العام السعودي بيانا على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قال فيه: "أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى البلاغ المتضمن اختفاء وافدة من الجنسية الأردنية، فإنه تم العصور عليها بالمدينة المنورة وهي بصحة جيدة، ولا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاء اختطافها وجاء استكمال الإجراءات النظامية كافة".