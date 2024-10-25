دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدلى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بكلمة أمام قمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة كازان في روسيا، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما ورد فيها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

أشار الأمير فيصل إلى العلاقات المتنامية بين المملكة ودول مجموعة بريكس، موضحًا أن حجم التجارة الثنائية مع دول المجموعة تجاوز 196 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 37% من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة، عادًا القمة فرصة لتعزيز التعاون مع دول المجموعة لمواجهة التحديات العالمية ودعم التنمية المستدامة .

في الشأن الدولي، قال وزير الخارجية: "في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه لمواجهة التحديات العالمية، نشهد تصاعدًا للتوتر وتناميًا للاستقطاب والمحاور، مما يضعف من مرونة وفاعلية المنتديات متعددة الأطراف، وتدعم المملكة تعزيز المؤسسات الدولية لضمان تلبية احتياجات جميع الدول".

وعن غزة، قال الوزير إن "استمرار العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي، وأن التصعيد الحالي قد امتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، كما حذر من أن استمرار هذا النزاع سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة"، مشددًا على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج عن الرهائن، والالتزام الجاد بتحقيق سلام دائم".