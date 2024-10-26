(CNN)-- قال نشطاء وأطباء إن 124 شخصًا على الأقل قُتلوا في هجوم شنته قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية على قرية جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، الجمعة.

وقال أحد أعضاء لجان المقاومة، وهي شبكات شعبية شكلها سكان سودانيون، لشبكة CNN إن أكثر من 200 مدني آخرين أصيبوا في الهجوم على قرية السِريحة، مع اعتقال 150 آخرين من قبل قوات الدعم السريع.

وقال الناشط إن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون "أعلى بكثير"، مستشهدًا بصعوبات في التوثيق بسبب عوائق الاتصالات. وطلب الناشط عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقالوا: "صادرت ميليشيا قوات الدعم السريع جميع أجهزة ستارلينك - الوسيلة الوحيدة للاتصال المتاحة للمدنيين". وأشار الناشط أيضًا إلى أن أكثر من 30 قرية في منطقة الجزيرة الشرقية مهجورة حيث يفر السكان من هجمات الميليشيات الانتقامية.

كما أفادت شبكة أطباء السودان عن عمليات قتل جماعي في نفس القرية، قائلة إن قوات الدعم السريع "ارتكبت مذبحة ضد المدنيين في الصريحة" مما أسفر عن مقتل 124 شخصًا وإصابة العديد وتشريد المئات في هجمات الجمعة.

لا يمكن لشبكة CNN التحقق بشكل مستقل من الحادث أو الأرقام المبلغ عنها، حيث لا يُسمح للفرق الإعلامية بالتواجد في المنطقة.

تواصلت شبكة CNN مع قوات الدعم السريع للتعليق لكنها لم تتلق ردًا فوريًا.

اندلعت حرب أهلية العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى أزمة إنسانية.