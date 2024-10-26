صورة من الحريق الذي أشارت له الوكالة الإيرانية في يوم 2 يونيو 2021، وتظهر اشتعال نيران بمصفاة نفط في العاصمة الإيرانية، طهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، السبت، صورا ومقاطع فيديو يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر ما بدا انه انفجار ضخم.

مقطع الفيديو المتداول اعادت الوكالة نشره على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) وقالت بتعليق: "نشرت بعض وسائل الإعلام صورا ونسبته إلى عدوان الكيان الصهيوني على إيران، لكن هذه الصور قديمة ولا علاقة لها بهذه الهجمات".

وتابعت موضحة: "الصورة الأولى تتعلق بـ’انفجار مصفاة طهران في یونیو 2021‘ والصورة الثانية تتعلق بـ’قصف بيروت في أكتوبر 2024‘ والفيديو یتعلق بالهجمات الإسرائيلية على بيروت".

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية قد بثّت صورا لشوارع آمنة وسالمة في أربع مدن على الأقل، السبت، مع بزوغ الفجر بعد 3 موجات تكون منها الهجوم الإسرائيلي الليلي على منشآت عسكرية في ثلاث محافظات إيرانية.

وظلت المدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة طهران، هادئة و"طبيعية"، بحسب ما بثته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".