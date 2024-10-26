بالصور.. نتنياهو وقادة الجيش يتابعون الهجوم على إيران

(CNN) -- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه يتواجد في قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب أثناء تنفيذ الهجوم على إيران.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورا تُظهر نتنياهو جالسا بجوار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ومسؤولين عسكريين آخرين.

Credit: IDF

Credit: IDF

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في بيان مصور نقلته صفحة الجيش الإسرائيلي على "إكٍس"، تويتر سابقا: "ردًا على أشهر من الهجمات المستمرة التي يشنها النظام في إيران ضد دولة إسرائيل، يقوم الجيش الإسرائيلي حاليًا بشن ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران".

وبدأت إسرائيل ضرباتها الانتقامية على إيران في أعقاب هجوم من طهران في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لما قاله مصدر مسؤول لشبكة CNN.