مصدر لـCNN: إسرائيل بدأت بشن ضربات انتقامية على إيران

(CNN) -- بدأت إسرائيل ضرباتها الانتقامية على إيران في أعقاب هجوم من طهران في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لما قاله مصدر مسؤول لشبكة CNN.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، صباح السبت، أن عدة انفجارات سمعت غرب العاصمة طهران.

وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية إن عدة انفجارات سمعت في طهران.

وكانت إيران أطلقت عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول فيما قالت إنه رد على مقتل زعيم حزب الله حسن نصرالله وآخرين، مما قد يدفع المنطقة إلى صراع أوسع.

وتعهدت إسرائيل بالرد على الهجوم، مما أثار مخاوف بين حلفائها من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يتصاعد أكثر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ساعات من الهجوم الإيراني: "ارتكبت إيران خطأً كبيرًا الليلة، وستدفع ثمنه، والنظام في إيران لا يفهم تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا وتصميمنا على الرد على أعدائنا".

وانخرطت الولايات المتحدة في الدبلوماسية مع إسرائيل، وحثتها على الابتعاد عن مهاجمة المواقع النفطية أو النووية الإيرانية.