نشر الأحد ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN)-- أعلنت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، الأحد، أن 10 أشخاص أصيبوا بعد أن صدمتهم شاحنة في منطقة رمات هشارون شمال تل أبيب.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ إن الشاحنة اصطدمت بمحطة للحافلات في شارع أهارون ياريف في رمات هشارون.

الشرطة الإسرائيلية عقّبت مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع الحادث على أنه هجوم متعمد، مضيفة أنه فد تم تحييد سائق الشاحنة.

واضافت خدمات الطوارئ الإسرائيلية أن الـ10 جرحى نقلوا إلى مستشفيين محليين، وأن 4 منهم في حالة خطيرة، في حين تقوم وتقوم فرق نجمة داود الحمراء بمعالجة عدد آخر من الجرحى على الفور، وكان بعض الضحايا محاصرين تحت الشاحنة.