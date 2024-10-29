(CNN) – أعلن حزب الله اللبناني تعيين نعيم قاسم أمينا عاما جديدا له بعد مقتل الأمين العام السابق حسن نصرالله وخليفته المفترض هاشم صفي الدين، وفقا لبيان صدر عن الحزب الثلاثاء.

وجاء في البيان الذي نشرته قناة "المنار" التابعة للحزب: "توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله، حاملاً للراية المباركة في هذه المسيرة".

وتابع الحزب في بيانه بالقول: "نسأل المولى عز وجلّ تسديد سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في هذه المهمة الجليلة في قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية".

وشغل نعيم قاسم منصب نائب الأمين العام للحزب لفترة طويلة، وكان الوجه الإعلامي لحزب الله منذ مقتل نصرالله إذ ألقى أكثر من كلمة متلفزة منذ ذلك الحين.