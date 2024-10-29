السعودية.. محمد علي الحسيني يرد على مزاعم "منعه" من الظهور الإعلامي

(CNN) -- رد رجل الدين الشيعي اللبناني-السعودي والأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان، محمد علي الحسيني، على سؤال حول مزاعم "منعه" من الظهور على قناة "العربية" السعودية قائلا للسائل: "ثق بنا"، ومؤكدا أنه "يُحضر" لظهور جديد.

وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا، تعليقا قال فيه: "ما هي صحة خبر منعك من السلطات السعودية... أو توقيف برنامجك على قناة العربية؟".

وأجاب محمد علي الحسيني، الذي حاز على قدر كبير من الاهتمام مع بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان بسبب تحذير وجهه للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله قبل اغتياله بـ"كتابة وصيته"، قائلا: "ثق بنا".

وسأل عدد من متابعين الحسيني عما إذا كان سيظهر قريبا في برنامج "ساعة حوار" وأكد أنه يجري "التحضير" لذلك.