أمير قطر يحدد موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مرسومًا يقضي بدعوة المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الدستور الدائم للبلاد، الثلاثاء المقبل.

حسب نص المرسوم، الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، سيتم "دعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر".

وأعلن أمير قطر منتصف الشهر الحالي عن تعديلات دستورية وتشريعية، تشمل العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى عوضًا عن الانتخاب.

آنذاك، قال أمير قطر، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، لمجلس الشورى القطري، إن مجلس الوزراء "انتهى من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية، وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل، فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات".

في عام 2021، شهدت قطر أول تجربة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى.

وينص دستور قطر على انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى، لكنه "لم يطبق" منذ عام 2004، إلى أن "قمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات، وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام، قلت في حينه من على هذا المنبر إنها تجربة، وسوف نقيمها ونراجعها ونستخلص النتائج منها، وقد قمنا بذلك، واستخلصنا النتائج التي قادتنا إلى إجراء التعديلات الدستورية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية عن الشيخ تميم.