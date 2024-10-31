(CNN) – علق مصدر مصري رفيع المستوى على تقارير تحدثت عن استقبال ميناء مدينة الإسكندرية لسفينة تحمل أسلحة في"“طريقها إلى إسرائيل"، نافيا ذلك، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية رسمية الخميس.

وقال المصدر الذي وُصف بأنه رفيع المستوى: "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل".

وأردف المصدر: "الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني"، وفقا ام نقله موقع "القاهرة الإخبارية" الرسمي.

وتداولت وسائل إعلام عدة أنباء حول "وصول" السفينة المذكورة إلى ميناء الإسكندرية وتم تداول الخبر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان قد قال المحامي أحمد أبو العلا ماضي إنه قدم بلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية بشأن السفينة الألمانية التي ادعى أنها كانت في ميناء الإسكندرية في 28 أكتوبر/تشرين الأول.