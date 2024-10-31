أمريكا تعلن موقفها من إقرار الكنيست قانونا يمنع إقامة قنصليات في القدس

(CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن بلادها تعارض التشريع الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) والذي من شأنه أن يمنع إنشاء قنصلية أمريكية في القدس.

وقال المتحدث باسم الوزارة الخارجية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة نقلت معارضتها للحكومة الإسرائيلية"، وأضاف أن إدارة الأمريكية لا تزال "تعتقد أن افتتاح قنصلية أمريكية في القدس سيكون وسيلة مهمة لبلدنا للتواصل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم له".

وأضاف: "في غضون ذلك، لدينا فريق في القدس في مكتبنا للشؤون الفلسطينية يدير علاقتنا بالسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وكان الكنيست أقر تشريعا يمنع إنشاء البعثات الدبلوماسية التي ليست سفارات، مثل القنصليات، في القدس.

وفي ولاية إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أغلقت الولايات المتحدة قنصليتها العامة في القدس، والتي قدمت التمثيل الدبلوماسي للفلسطينيين، مع السفارة الأمريكية في القدس، مما أدى إلى إنشاء "بعثة دبلوماسية واحدة".

وفي مايو/أيار 2021، تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإعادة فتح القنصلية في القدس، ومع ذلك، لم تكن هناك أي تحركات نحو إعادة فتح القنصلية في السنوات الثلاث التي تلت ذلك.