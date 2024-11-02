إسرائيل: إصابة 11 جراء سقوط قذائف من لبنان

(CNN)-- قال مسؤولون إسرائيليون إن 11 شخصًا على الأقل أصيبوا في وسط البلاد بعد أن عبرت 3 قذائف من لبنان خلال ليل الجمعة.

ويُظهر مقطع فيديو التقط بواسطة كاميرا لوحة القيادة حددت شبكة CNN موقعه الجغرافي انفجارا بالقرب من صف من المتاجر في بلدة الطيرة ذات الأغلبية العربية، والتي تقع على بعد حوالي 24 كيلومترًا (15 ميلاً) شمال شرق تل أبيب.

وتم إجلاء3 من المصابين الـ11 في حالة متوسطة، وفقا للشرطة الإسرائيلية، بينما تم علاج الباقين في مكان الحادث.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "تم تحديد مقذوف سقط على الأرجح في المنطقة".