الجيش المصري: مقتل ضابطين بعد سقوط طائرة هليكوبتر خلال تدريبات جوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش المصري مقتل ضابطين، الثلاثاء، بعد سقوط طائرة هليكوبتر في نطاق محافظة السويس شرقي مصر، "نتيجة عجل فني".

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد غريب عبدالحافظ، في بيان: "فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم الثلاثاء... سقطت طائرة هليكوبتر بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فنى مما أسفر عن استشهاد ضابطين" .

وأشار المتحدث إلى أنه "جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة".

وشهدت السنوات الأخيرة حوادث متكررة، ففي 25 فبراير/شباط 2023 سقطت طائرة تدريب عسكرية مصرية ونجا قائدها دون إصابات.

كما وقعت حادثة مشابهة في 19 يونيو/حزيران 2022، عندما سقطت طائرة مقاتلة في إحدى مناطق التدريب ونجا قائدها أيضًا. وسقطت طائرة عسكرية وقٌتل قائدها خلال تدريبات جوية في يناير/ كانون الثاني 2020.