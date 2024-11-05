السيسي يستقبل البرهان في القاهرة.. وهذا ما بحثه الطرفان

(CNN) – استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، على هامش أعمال الدورة الثانية عشر للمؤتمر الحضري العالمي المنعقد بالقاهرة، مساء الإثنين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، إن السيسي حرص على "تأكيد استمرار الدعم المصري للسودان الشقيق على المستويات كافة، للخروج من الأزمة التي يمر بها".

وشدد السيسي على "الموقف المصري الثابت والساعي لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأشقاء في السودان"، واستعرض "الجهود المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية الدافعة في هذا الاتجاه".

وثمن البرهان الدور المصري وأشاد بـ"المساندة المصرية المخلصة لجهود التهدئة في السودان، وحرص مصر على الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان".

وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن تقديره لـ"استضافة الشعب المصري لأشقائه السودانيين خلال الأزمة"، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.