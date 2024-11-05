(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، الثلاثاء، مع مشاركة "الأمير الوالد" الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالتصويت على مشروع التعديلات الدستورية لعام 2024، في حين شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالتصويت أيضا.

وظهر أمير قطر السابق على كرسي متحرك وهو يدلي بصوته على التعديلات الدستورية، في صور نشرتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية ومقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع.

من جانبها، نشرت الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر الحالي، مقطع فيديو لإدلائها بصوتها على التعديلات الدستورية، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وعلقت الشيخة موزا على المقطع بالقول: "نعم للوطن"، وقد ظهرت أيضا حرم أمير قطر الحالي أيضا، الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني أثناء التصويت على المشروع.

وتوجه المواطنون القطريون الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم على مشروع قرار التعديلات الدستورية لسنة 2024 بناء على مرسوم أميري دعا للمشاركة باستفتاء عام على تعديلات بدستور البلاد.