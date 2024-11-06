ولي عهد السعودية يتصل بترامب بعد فوزه بالانتخابات.. هذا ما قاله له

(CNN) – أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، هنأه فيه بالفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الأربعاء.

وعبر ولي العهد السعودي عن "تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين".

وتمنى الأمير محمد بن سلمان للشعب الأمريكي "التقدم والازدهار" بقيادة ترامب.

ونقلت الوكالة أن ترامب عبر عن "شكره وتقديره" لولي العهد السعودي على التهنئة و"المشاعر تجاه الشعب الأمريكي"، وفقا لواس.

وكان ترامب قد فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وفقا لإحصاء CNN متفوقا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بعد أن تجاوز عتبة الـ270 صوتا في المجمع الانتخابي.