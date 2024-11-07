الداخلية السعودية تعلن إعدام مصري وتكشف ما فعله بمصري آخر في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام (القتل قصاصا) بحق مواطن مصري ارتكب جريمة بمواطن مصري آخر في العاصمة، الرياض.

وأوضحت الداخلية السعودية في بيان: "أقدم ناصر علي محمد أحمد - مصري الجنسية - على قتل بكر عيد عبدالسميع حسين - مصري الجنسية - وذلك بطعنه بأداة حادة عدة طعنات مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".

وتابعت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا يوم الأربعاء بتاريخ 4 / 5 / 1446 هـ الموافق 6 / 11 / 2024م بمنطقة الرياض".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".