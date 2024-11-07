السعودية وإيران وإسرائيل.. كيف سيتعامل ترامب مع ملفات الشرق الأوسط؟

أبوظبي، والقدس (CNN)-- إذا كان من الممكن اعتبار فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض مؤشرًا على أي شيء، فمن المرجح أن يُبقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الشرق الأوسط على رأس جدول أعماله.

خلال السنوات الأربع الأولى من ولايته، اتخذ ترامب قرارًا غير مسبوق باختياره المملكة العربية السعودية كوجهة لأول رحلة خارجية له، وحاول التوسط في "صفقة القرن" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وعزز التكامل الإقليمي لإسرائيل، وكثف الضغوط على إيران بشكل كبير.

لكن الشرق الأوسط تغير بشكل كبير منذ أن ترك منصبه في عام 2021، فيما تترقب الجهات الإقليمية الفاعلة باهتمام كيف سيتعامل الرئيس الجديد مع هذه التحولات.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، الأربعاء، إن "عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة لأمريكا، وتؤكد من جديد على التزامنا القوي بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا. هذا انتصار كبير!".

كما رحبت دول الخليج العربية بفوز الرئيس المنتخب. وهنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في بيان، ترامب على انتخابه كما اتصل محمد بن سلمان بترامب لتهنئته. وقالت الإمارات العربية المتحدة إنها والولايات المتحدة "متحدتان في شراكتنا الدائمة القائمة على الطموحات المشتركة للتقدم".

أما إيران فقد قللت من أهمية الانتخابات الأمريكية، قائلة إنه "لا يوجد فرق كبير" فيمن يصبح رئيسًا في الولايات المتحدة، حسبما نقلت وسائل الإعلام الرسمية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن "السياسات العامة للولايات المتحدة وإيران لم تتغير" بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

هكذا قد يؤثر انتخاب ترامب على اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط:

الإسرائيليون والفلسطينيون

ورأى محللون أن إنهاء الحروب في غزة ولبنان ودمج إسرائيل في الشرق الأوسط من المرجح أن يكونا على رأس أجندة الرئيس المنتخب في الشرق الأوسط.

وقال مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن "نتنياهو سيواجه رئيسًا أكثر صرامة مما اعتاد عليه، بمعنى أنني لا أعتقد أن ترامب سيتسامح مع الحروب بالسلوك الذي تجري به"، مضيفا أنه بالنسبة للفلسطينيين، لن يحدث هذا فرقًا كبيرًا "لأن الإدارتين كانتا متحيزتين تماما" لصالح إسرائيل.

وقال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق ألون بينكاس لشبكة CNN إن ترامب لا يريد أن تكون هذه الحروب "على مكتبه كقضية ملحة" عندما يتم تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني.

وأضاف: "سيقول: أنهوا الأمر؛ أنا لا أحتاج إلى هذا"، وتابع قائلا إن ترامب سيطلب على الأرجح من رئيس الوزراء الإسرائيلي "الإعلان عن النصر" ثم التوصل إلى اتفاق من خلال وسطاء.

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طوال حملته الانتخابية، لم يحدد ترامب كيف سيتعامل مع الحرب بين إسرائيل وحماس إذا أُعيد انتخابه، أو كيف ستختلف سياساته عن سياسات سلفه جو بايدن. في أبريل/ نيسان الماضي، قال ترامب إن إسرائيل بحاجة إلى "إنهاء ما بدأته" و"إنهائه بسرعة"، مشيرًا إلى أنها "تخسر حرب العلاقات العامة" بسبب الصور القادمة من غزة.

وقال بينكاس إن ترامب "لا يهتم بالقضية الفلسطينية". وخلال فترة ولايته الأولى، لم يلق بثقله خلف الدعم الأمريكي الطويل الأمد لدولة فلسطينية مستقلة، مضيفا أن ترامب يرغب في الحل "الذي يحبه الطرفان".

وقال البرغوثي إن هناك مخاوف من أن يسمح ترامب لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وهو ما من شأنه أن يعني "نهاية حل الدولتين".

خلال فترة ولايته الأولى، اتخذ ترامب عدة خطوات لصالح إسرائيل. ففي عام 2017، اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مخالفًا بذلك عقودًا من السياسة الأمريكية والإجماع الدولي. كما اعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، التي استولت عليها من سوريا خلال حرب عام 1967.

ولكن في حين يزعم ترامب في كثير من الأحيان أنه الرئيس الأكثر تأييدًا لإسرائيل في التاريخ الحديث، بل وحتى يتباهى بعلاقته الوثيقة والشخصية مع نتنياهو، فإن العلاقات بينهما لم تكن ودية دائمًا.

في عام 2021، عندما كان كلاهما خارج المنصب، اتهم ترامب نتنياهو بالخيانة عندما هنأ الزعيم الإسرائيلي بايدن على فوزه بالرئاسة في عام 2020.

وبعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، انتقد ترامب نتنياهو وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لعدم استعدادها، زاعمًا أن الهجوم لم يكن ليحدث لو كان رئيسًا.

وقال بوعز بسموت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، لشبكة CNN، إن انتخاب ترامب جاء في "الوقت المناسب" لأنه سيوفر فرصة لتوسيع "اتفاقيات إبراهيم" (التطبيع) مع اقتراب الحروب في غزة ولبنان من نهايتها.

وأضاف أن الاتفاقيات، التي سهلتها إدارة ترامب الأولى وشهدت تطبيع إسرائيل للعلاقات مع 4 دول عربية، وضعت احتمالات قيام دولة فلسطينية مستقلة جانبًا. وتابع قائلا: "عندما تنتهي الحرب، ستكون هناك حاجة إلى إعادة تشغيل حقيقية في الشرق الأوسط"، وسيكون ترامب هو الشخص الأفضل لتحقيق "شرق أوسط جديد".

وقال ناداف شتراوكلر، الخبير الاستراتيجي السياسي الذي عمل بشكل وثيق مع نتنياهو، إن انتخاب ترامب يبعث برسالة إلى أعداء إسرائيل في إيران.

ومن المرجح أيضًا أن يكتسب رئيس الوزراء الإسرائيلي المزيد من الجرأة على المستوى المحلي، بعد يوم من إقالته لوزير الدفاع يوآف جالانت إثر أشهر من الصدامات حول السياسة الداخلية وجهود الحرب الإسرائيلية.

وأضاف أن نتنياهو "ربما يحسب تحركاته التالية بشكل مختلف عما كان ليفعله لو فازت هاريس"، وتابع قائلا إن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب قد يعني أنه سيكون هناك المزيد من الضغوط على إسرائيل لإنهاء الحروب في غزة ولبنان، وربما إعادة تركيز الجهود لمواجهة إيران.

إيران

يرى الخبراء أن السنوات الأربع المقبلة قد تكون أكبر اختبار للجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979، مع خضوع طهران لتدقيق ترامب الذي من المرجح أن يؤدي إلى عودة حملة "الضغط الأقصى" التي فرضها خلال ولايته السابقة، والتي زادت من عزلة إيران وشلت اقتصادها.

فشل ترامب، الذي يفتخر بأنه صانع صفقات ماهر، في احتواء نفوذ طهران في الشرق الأوسط رغم انسحابه من الاتفاق النووي لعام 2015 للحد من البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات عليها، وحتى إصدار أمر باغتيال قاسم سليماني، القائد العسكري الذي أشرف على العلاقات مع وكلاء إيران في المنطقة.

منذ مغادرة ترامب منصبه في عام 2020، كثفت إيران تخصيب اليورانيوم، وزادت صادراتها النفطية، وكثفت دعمها للجماعات المسلحة الإقليمية، وأرست سابقة بضرب إسرائيل في هجوم مباشر مرتين.

ولكن مع استمرار إسرائيل في إضعاف قدرات طهران الإقليمية من خلال ضرب وكلائها، تجد إيران نفسها تخسر قوتها الرادعة في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والسخط الداخلي واسع النطاق.

وقال علي فايز مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، إن "الجمهورية الإسلامية تبدو هشة في حين أن التهديدات ضدها هائلة"، مضيفًا أن المرشد الأعلى علي خامنئي البالغ من العمر 86 عامًا لديه نطاق محدود للتعامل مع جميع الأزمات التي تحدث في الوقت نفسه.

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وبينما يتأرجح الشرق الأوسط على شفا حرب أوسع نطاقا، مع تهديد إيران بالرد على هجوم إسرائيلي على أراضيها أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هناك مخاوف من أن انتخاب ترامب قد يمكّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وهو الأمر الذي حذرت منه إدارة بايدن.

وقال فايز: "هناك سيناريو واحد وهو أن يطلب ترامب من نتنياهو إنهاء المهمة قبل توليه منصبه رسميًا، وهذا يعني أننا قد نشهد تصعيدًا حادًا في التوترات في نوفمبر وديسمبر، حيث تحاول إسرائيل دفع ميزتها لإضعاف إيران ومحور المقاومة (الجماعات المسلحة) قبل أن يتولى ترامب منصبه ... ثم يأت ترامب وينسب الفضل إلى نفسه باعتباره صانع سلام".

لكنه أشار إلى أن هذا قد يتغير إذا قررت إدارة بايدن "سحب القابس" من قدرة إسرائيل على تصعيد التوترات في الأشهر الأخيرة من ولايتها. وقد مهدت الولايات المتحدة بالفعل الطريق لذلك بإرسال خطاب إلى إسرائيل الشهر الماضي تحذر فيه من العواقب إذا لم تحسن إسرائيل الوضع الإنساني في غزة.

وقال فايز إن العامل المهم في علاقة إيران بالرئيس الأمريكي المقبل سيكون هو كيفية رد ترامب على التقارير الاستخباراتية الأمريكية الأخيرة التي تشير إلى أن طهران حاولت اغتياله، وهي المزاعم التي رفضتها إيران ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة وخبيثة"، لكنه شدد على أهمية التمييز بين ترامب وإدارة ترامب.

وأضاف أن "ترامب قد ينجذب إلى إغراء التفوق على الإيرانيين على طاولة المفاوضات لأن ذلك سيكون بالنسبة له الاختبار النهائي لمهارته في فن عقد الصفقة"، مشيرا إلى أنه خلال فترة ولايته الأولى، كان منجذبًا إلى احتمال عقد صفقة مع إيران.

وكتب ترامب في تغريدة عام 2020: "إيران لم تفز أبدًا في حرب، لكنها لم تخسر أبدًا أي مفاوضات!".

ورأى فايز أن إحياء نهج "الضغط الأقصى" الذي ينتهجه ترامب قد يقترن بسياسة "الدعم الأقصى" للشعب الإيراني، وهي سياسة محتملة لتغيير النظام. وقال إن هذا من شأنه أن يجعل من غير المرجح أن تعود الدولتان إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف: "لا أعتقد أن أي شخص في فريق الأمن القومي (التابع لترامب) سيشارك هدف التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين مع النظام الإيراني".

السعودية ودول الخليج

في انتظار عودته المحتملة، واصلت دول الخليج العربية التعامل مع ترامب بعد مغادرته منصبه. ويرى المحللون ان هذا قد يكون مثمرا بالنسبة لهم.

ازدهرت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة في العهد الأول لترامب. فقد اتخذ خطوة تاريخية باختياره الرياض كأول زيارة خارجية له كرئيس في عام 2017، ووقف إلى جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الأزمة المحيطة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على أيدي عملاء سعوديين في عام 2018، عندما واجه وريث العرش عزلة عالمية.

وقال حسن الحسن، زميل أبحاث سياسة الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالبحرين، إن "دول الخليج تولي أهمية كبيرة للقدرة على العمل مع زعيم متشابه التفكير وإدارة العلاقات من خلال الاتصال الشخصي... وهذا يعكس الطريقة التي تدير بها أعمالها مع الدول الأخرى أيضًا".

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خلال فترة ولايته الأولى، كانت السعودية والإمارات تخوضان حربًا في اليمن، وكانت علاقات البلدين مع إيران في أسوأ حالاتها منذ عقود.

لكن دول الخليج عدلت سياساتها الخارجية بشكل كبير منذ ذلك الحين، واختارت الحد من تدخلاتها العسكرية والتواصل مع أعداء سابقين مثل إيران، في حين عملت على تنويع تحالفاتها في عالم متعدد الأقطاب على نحو متزايد وسط شكوك حول دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وقال الحسن: "مع إيران، هناك فرصة أن يعود ترامب إلى موقف الضغط الأقصى، ونظرًا لتحسن العلاقات مع إيران، فقد تتعرض (دول الخليج) لضغوط أكبر من الولايات المتحدة للالتزام بأقصى قدر من الضغط".

إن أحد التحديات التي قد تواجهها القوى المتوسطة الناشئة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عهد ترامب هو إدارة علاقاتها الوثيقة مع الصين. فعلى مدى السنوات الماضية، وسعت الدول المنتجة للنفط علاقاتها التجارية والتكنولوجية مع الصين على الرغم من المنافسة بين واشنطن وبكين.

وتم دعوة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى مجموعة البريكس للدول النامية، كما حصلت المملكة العربية السعودية على وضع شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون، وهي كتلة أمنية واقتصادية آسيوية تقودها الصين.

لقد استخدمت الرياض وأبوظبي التكنولوجيا الصينية في البنية التحتية الرئيسية، ورغم التعهدات بالحد من نفوذ بكين على قطاعات الذكاء الاصطناعي الناشئة، فقد اعتمدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل متزايد على الخبرة الصينية.

وقال الحسن إن "السؤال هو ما إذا كانت إدارة ترامب ستمارس ضغوطا أكبر على دول الخليج لفك ارتباطها بالصين في مجالات معينة، ناهيك عن الحروب الجمركية والتجارية التي من المرجح أن تتفاقم في ظل إدارة ترامب والتي قد يكون لها تأثير على الصادرات الخليجية أيضا".

ويأمل ترامب أيضًا في توسيع اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط، لكنه قد يواجه تحديًا في رفض المملكة العربية السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى ترى طريقًا لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما ترفضه إسرائيل.

قطر، التي كانت من أوائل الدول التي هنأت ترامب، أصبحت لا غنى عنها في الجهود الأمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بسبب علاقاتها مع حماس. لكن هذه العلاقات قد تكون عبئا في ظل إدارة ترامب، بحسب الحسن. وقال: "إنهم ربما يشعرون بقلق بالغ بشأن ما قد يكون عليه ترامب في ولايته الثانية".