دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، ضبط عدد من المخالفات المرتكبة من قبل ممارسين صحيين على منصات التواصل الاجتماعي، وأنها رصدت مجموعة من مقاطع الفيديو التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة والأنظمة الصحية، وأحالت مرتكبيها إلى الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المخالفات "تمثلت في نشر تصرفات وألفاظ وعبارات غير لائقة وخادشة للحياء، وانتهاك سياسات العمل، وامتهان التعامل مع المستفيدين، والظهور في مقطع فيديو غير لائق مع أحد المرضى المنوّمين".

وأشارت وزارة الصحة السعودية، في بيانها، إلى أنه "بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي المخالفات من الممارسين الصحيين، الذين ضُبطوا في الرياض وجازان وتبوك، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية"، طبقًا لـ"واس".

وشددت الوزارة على "أهمية التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، وأنه يُحظرعلى الممارس الصحي - في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية - الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة"، وفقًا لما أوردته "واس".