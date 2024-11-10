دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، مقتل ضابطين سعوديين وإصابة ثالث جراء "اعتداء غادر وجبان داخل معسكر لقوات التحالف في مدينة سيئون" في محافظة حضرموت.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي إفادته بمقتل "ضابط وضابط صف وإصابة آخر بجروح".

وقال المالكي، إن "الاعتداء الغادر وقع مساء يوم الجمعة... بمعسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الإرهاب والتهريب بمدينة (سيئون) والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن، وذلك أثناء ممارستهم للتدريبات الرياضية".

وأضاف المالكي أنه "تم تنفيذ الاعتداء من أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية، مؤكدًا على أن المذكور لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق".

وأشار المتحدث باسم التحالف في اليمن، الذي تقوده السعودية، إلى "وصول جثماني الشهيدين والمصاب إلى المملكة بعد أن تم إخلاءهم من الداخل اليمني" إلى السعودية.

وقال المالكي إن "القوات المشتركة ستعمل وبالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية لمتابعة إجراءات التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة".