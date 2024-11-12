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مصر.. "طبيبة كفر الدوار" تواجه تحقيقات بعد بث مباشر مثير للجدل حول المرضى

الشرق الأوسط
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مصر.. "طبيبة كفر الدوار" تواجه تحقيقات بعد بث مباشر مثير للجدل حول المرضى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواجه طبيبة مصرية تحقيقات من قِبل جهات عدة، بعد ظهورها في بث مباشر عن "حمل السِفاح" عبر صفحتها على فيسبوك، وُصف بأنه يمثل "انتهاكًا لحقوق المرضي ويخالف آداب ممارسة المهنة".

في الساعات الأخيرة، انتشر فيديو من بث مباشر للدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد في مستشفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة، كانت تتحدث خلاله عن تعاملها مع حالات ولادة، ادعت أنها حدثت نتيجة لـ"حمل خارج إطار الزواج أو عن طريق زواج غير رسمي".  

ولّد الفيديو رودود فعل متباينة، غالبيتها كانت تحمل نبرة سلبية تجاه ما قالته الطبيبة.

وأصدرت النيابة الإدارية في مصر، بيانًا بشأن فيديو تلك الطبيبة، الذي قالت إنها تحدثت خلاله عن "عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بشكل يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لما تقرره آداب مهنة الطب ورسالتها السامية".

وأعلنت النيابة الإدارية إحالة الطبيبة للتحقيق، وأمرت "بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة... وتكليف اللجنة بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة المذكورة، وفحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر".

ووجّهت النيابة بـ"إعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو المصور، في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة بأمر النيابة".

في هذه الأثناء، أعلنت النقابة العامة للأطباء إحالة شكاوى ضد الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مؤكدة "استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معًا".

وقالت النقابة إنها "تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم، وإن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب".

وفي وقت لاحق، دافعت الطبيبة، التي حذفت فيديو البث المباشر من صفحتها عبر فيسبوك، عن موقفها، بقولها إنها أرادت نشر التوعية بشأن "الزنا وحمل السفاح"، نافية: "ما كنتش بدور على تريند"، حسب قولها.

وقالت الطبيبة في مقطع فيديو جديد في صفحتها: "أنا قانونًا وشرعًا ومهنة الطب اللي أنا حالفة عليها القسم، أنا لم أفضح أسرار أي مريض، يا سيدي أنا لم أذكر اسم مريض، ولا رقم تليفونه ولا عنوانه ولا أي صفات مميزة فيه".

وأضافت: "يعني فيه واحد لقيته بيقول علي إن أنا داعشية، داعشية إيه حضرتك، مش للدرجة دي، هو أنا علشان إن الزنا حرام وحمل السفاح حرام أبقى خلاص بقيت داعشية، أنا بتكلم بناء على تعاليم الدين الإسلامي بتاعي، أنا مسلمة الحمد لله".

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