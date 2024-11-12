لأول مرة.. محمد بن سلمان يلتقي النائب الأول للرئيس الإيراني في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول بين ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني الذي مثل بلاده في القمة.

وجرى خلال اللقاء، "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، بحسب ما أفادت وكالة "واس".

في حين ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن محمد بن سلمان والنائب الأول للرئيس الإيراني أكدا خلال اللقاء أن "قرار تطوير العلاقات بين السعودية وإيران لا رجعة عنه".

وحضر اللقاء، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني السعودي، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والسفير السعودي لدى إيران، عبدالله العنزي، والوفد المرافق للنائب الأول للرئيس الإيراني، طبقا لما ذكرت "واس".

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، لقطات مصورة للقاء بين ولي العهد السعودي ومحمد رضا عارف.

وكان محمد بن سلمان أكد في كلمته خلال افتتاح القمة، الاثنين، "ضرورة إلزام إسرائيل باحترام سيادة إيران وعدم الاعتداء على أراضيها".