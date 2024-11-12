(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الاثنين، شن ضربات على "أهداف في موقعين مرتبطين بجماعات مدعومة من إيران في سوريا".

وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس"، إنها شنت الضربات على "9 أهداف في موقعين لجماعات مرتبطة بإيران في سوريا ردا على هجمات متعددة على عسكريين أمريكيين في المنطقة جرت خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أن الضربات "تهدف إلى إضعاف قدرة تلك الجماعات على التخطيط وتنفيذ هجمات مستقبلية على القوات الأمريكية وقوات التحالف، الموجودة في سوريا لعمليات ضد تنظيم داعش".

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا قوله: "لن يتم التسامح مع الهجمات ضد الولايات المتحدة وشركاء التحالف في المنطقة، وسنواصل اتخاذ كل خطوة ضرورية لحماية أفرادنا وشركائنا في التحالف والرد على الهجمات المتهورة".

وقال مسؤولان دفاعيان أمريكيان، لـCNN ، إن الهجمات على القوات الأمريكية لم تسفر عن أي إصابات.

وأضاف أحد المسؤولين أن هناك هجومين على الأقل ضد القوات الأمريكية في سوريا، بما في ذلك في محيط قاعدة القرية الخضراء، وهي منشأة عسكرية تضم أفرادا أمريكيين في شرق سوريا.

وتعمل القوات الأمريكية في سوريا كجزء من الحملة الجارية لهزيمة "داعش".

وقبل أسبوعين، نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد معسكرات لـ"داعش" في سوريا أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 35 من عناصر التنظيم، وفقا لبيان للقيادة المركزية في ذلك الوقت.

لكن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات بدون طيار من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتي تعمل في المنطقة.

وعلى الرغم من انخفاض وتيرة الهجمات بشكل كبير منذ أن أسفر هجوم بطائرة بدون طيار عن مقتل 3 جنود أمريكيين في يناير/ كانون الثاني، واستمرت الجماعات المسلحة في شن هجمات متفرقة ضد القوات الأمريكية.

