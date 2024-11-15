(CNN)-- ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الخميس، نقلا عن مسؤولين إيرانيين، أن إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم وحليف الرئيس المنتخب دونالد ترامب، التقى بسفير إيران لدى الأمم المتحدة، الاثنين.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع بين ماسك والمندوب الإيراني أمير سعيد إرافاني كان في مكان سري في نيويورك واستمر أكثر من ساعة.

وتواصلت شبكة CNN مع الفريق الانتقالي لترامب وماسك للتعليق.

وقال مسؤول أمريكي لـ CNN إن المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن في الأمم المتحدة لم يتم إخطارهم بهذا الاجتماع، وما زال لم يتلقوا تأكيدا مستقلا.

ويثيرهذا الاجتماع تساؤلات حول تأثيره في إدارة ترامب.

وأعلن الرئيس المنتخب، الثلاثاء، أن إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي سيقودان "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة في إدارته الثانية.

واستفاد ماسك من مليارات الدولارات من العقود الحكومية، بما في ذلك من وكالة "ناسا" للفضاء والوكالات العسكرية والحكومة الأخرى، وأثار إعلان ترامب أسئلة فورية حول التضارب المحتملة في المصالح.

وليس من الواضح على الفور كيف ستعمل الوزارة، التي قال ترامب إنها"ستقدم المشورة والتوجيه من خارج الحكومة"، وما إذا كان الكونغرس سيكون لديه الرغبة للموافقة على هذا الإصلاح الشامل للإنفاق الحكومي.

يذكر أن ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" ومنصة "إكس" (تويتر سابقا)، أما راماسوامي فهو رجل أعمال ومرشح رئاسي جمهوري سابق.