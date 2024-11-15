الداخلية القطرية تضبط سائقا بعد فيديو قيادة متهورة وتحطم السيارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية القطرية، الخميس، مقطع فيديو لتحطيم سيارة ظهرت بمقطع فيديو خلال قيادة متهورة وألقت القبض على السائق.

مقطع الفيديو نشرته الداخلية القطرية على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا).

وقالت الداخلية في بيان مرافق للفيديو: "تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط مركبة وسائقها بعد قيادته لها بتهور ورعونة الأمر الذي تسبب في تعريض حياته وحياة الآخرين والممتلكات العامة والخاصة للخطر".

وتابعت: "اتخذت الإجراءات اللازمة بشأنه وصدر بحقه حكم قضائي يقضي بمصادرة المركبة عما نسب إليه من اتهامات".

وأضافت الداخلية القطرية مؤكدة في بيانها "أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين للقوانين والأنظمة المعمول بها حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في البلاد".