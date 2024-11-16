الداخلية الكويتية تضبط امرأة وتعلن إغلاق قضيتي سرقة قُيدتا ضد مجهولين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، إلقاء القبض على مواطنة بقضيتي سرقة مجهولتين معلنة إغلاق القضيتين.

ونشرت الداخلية صورة "مموهة" الوجه للمواطنة المقبوض عليها، قائلة ببيان: "تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مباحث محافظة العاصمة، من إغلاق قضيتين مجهولتين بعد ضبط مواطنة تعمل معلمة في وزارة التربية، متورطة في جرائم سرقة، حيث عُثر بحوزتها على مبالغ مالية ناتجة عن عمليات السرقة".

وتابعت الداخلية في بيانها: "تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود عدة بلاغات تفيد بقيام شخص مجهول الهوية بالتجول داخل أحد المستشفيات، والدخول إلى مكاتب الموظفين لسرقة محتوياتهم الشخصية مستغلاً غيابهم، وبعد إجراء التحريات اللازمة والاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة وتتبع خط سير المتهمة، تبين أن مرتكبة هذه السرقات هي مواطنة وتعمل معلمة في وزارة التربية، حيث تم تحديد موقعها وضبطها، واحالتها لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم بحقه".

وأكدت الداخلية على "استمرارها في متابعة القضايا المجهولة وضبط مرتكبيها"، مشددة على أنها "لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في إطار حرصها على فرض سيادة القانون وضمان سلامة المجتمع".