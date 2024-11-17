تقارير: مقتل المتحدث باسم حزب الله في غارة إسرائيلية على بيروت

(CNN)-- أفادت تقارير بمقتل المتحدث باسم حزب الله البناني محمد عفيف، في غارة إسرائيلية على وسط بيروت، الأحد.

وقالت مصادر أمنية لبنانية لوكالة أنباء رويترز إنه قُتل في غارة على وسط العاصمة اللبنانية. ولم تؤكد شبكة CNN الخبر بعد، رُغم أن المكتب الإعلامي لحزب الله كان يتقبل التعازي، في إشارة محتملة إلى أنه قُتل.

لسنوات، ترأس عفيف العلاقات الإعلامية في حزب الله. ومنذ اغتيال نصر الله في أواخر سبتمبر/أيلول، أصبح عفيف وجهًا عامًا للحزب، حيث ألقى خطابات من المؤتمرات الصحفية وسط أنقاض الضاحية الجنوبية لبيروت.

قُتل عفيف بالقرب من وسط بيروت، في مقر حزب البعث اللبناني، وهو حزب مؤيدة لحزب الله ومتحالف مع الرئيس السوري بشار الأسد.

يأتي استهداف إسرائيل لعفيف وسط تصعيد هجومها على لبنان، بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحقيق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

ويراجع حزب الله حاليًا اقتراحًا أمريكيًا إسرائيليًا قُدم إلى الحكومة اللبنانية، الخميس، وفقًا لمصادر CNN المطلعة على المفاوضات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان مقتل عفيف سيؤثر على المفاوضات. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الضربة.