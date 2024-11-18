(CNN) – ألقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، كلمة في خطاب العرش بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الـ20، أكد خلاله أن الأردن "لا يغامر بمستقبله"، وأشار إلى أن بلده وقفت بـ"كل صلابة" أمام ما وصفه بـ"العدوان" على قطاع غزة، مؤكدا أن الأردن سيواصل الدفاع عن مقدسات القدس استنادا إلى الوصاية الهاشمية.

وقال الملك عبدالله في كلمته: " نحن دولة راسخة الهوية، لا تغامر في مستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني، فمستقبل الأردن لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه".

وتابع العاهل الأردني: "إن السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين، وسنبقى متمسكين به خيارا يعيد كامل الحقوق لأصحابها ويمنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام".

وأردف الملك عبدالله: " وستبقى قدس العروبة أولوية أردنية هاشمية، وسنواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها، استنادا إلى الوصاية الهاشمية، التي نؤديها بشرف وأمانة".

وأضاف العاهل الأردني: " يقف الأردن بكل صلابة، في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ونعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب".

وتابع الملك عبدالله: "لقد قدم الأردن جهودا جبارة ووقف أبناؤه وبناته بكل ضمير يعالجون الجرحى في أصعب الظروف. وكان الأردنيون أول من أوصلوا المساعدات جوا وبرا إلى الأهل في غزة، وسنبقى معهم، حاضرا ومستقبلا".