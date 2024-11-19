تداول صورة عن "دخول خامنئي في غيبوبة".. ما حقيقتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) صورة للمرشد الإيراني علي خامنئي، مصحوبة برواية تقول إنها تُظهر دخوله في حالة من فقدان الوعي (غيبوبة) لدواعٍ صحية شديدة.

جمعت الصورة، التي تُظهر خامنئي مستلقيًا على سرير بينما يتلقى العلاج، عشرات الآلاف من المشاهدات ومئات التفاعلات على الأقل في منصة إكس.

كُتب في المنشورات التي احتوت الصورة، عبارات مثل: "يقال أن خامنئي في غيبوبة، خامنئي على سرير الموت شو بتقولولو كلمة وداع؟".

في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، نُشر النبأ للمرة الأولى عن طريق حساب ناطق بالفرنسية (FranceNews24@)، الذي سبق أن نشر معلومات غير صحيحة في وقائع مختلفة. وزعم الحساب أن خامنئي دخل في حالة غيبوبة.

منشور حساب FranceNews24@ غير الصحيح حول الحالة الصحية للمرشد الإيراني علي خامنئي Credit: X/FranceNews24@

لاحقًا، أعادت حسابات ناطقة بالعربية والعبرية تدوير ما نشره الحساب الفرنسي، وأضافت صورة للمرشد الإيراني.

حسابات ناطقة بالعربية نشرت صورة خامنئي القديمة Credit: X/@RBouzoAH

وأظهر تحقق CNN بالعربية أن الصورة المتداولة قديمة، وأن الموقع الرسمي لخامنئي نشر للمرة الأولى في 17 سبتمبر/أيلول 2014، وذلك عندما كان المرشد الإيراني في المستشفى من أجل إجراء عملية جراحية في البروستاتا.

لقطة شاشة من موقع المرشد الإيراني - 17 سبتمبر/أيلول 2014 Credit: farsi.khamenei.ir

ولم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تفاصيل عن الحالة الصحية للمرشد الإيراني، وبثت حسابات خامنئي على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة له مع السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، الذي أُصيب في انفجارات أجهزة النداء (البيجر)، وذلك بعد يوم من رواج الشائعة.