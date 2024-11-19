(CNN) – أثار تصرف نائب أردني تفاعلا واسعا بعد ذكر اسمه لأداء اليمين الدستورية في البرلمان دون إرفاقه بكلمة "مهندس"، أثناء افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين الإثنين.

وانتشر مقطع فيديو من أداء اليمين الدستورية أثناء ذكر اسم النائب رائد طاهر حمدان القطامين، دون ذكر لقب "المهندس" قبله.

وقبل أن يؤدي القطامين اليمين طلب ذكر لقب "المهندس" قبل اسمه ليُعاد إعلان اسمه مجددا مرفقا بكلمة "المهندس" كما رغب.

وأثارت اللقطة تفاعلا واسعا على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إذ تداول عدد من مستخدمي المنصة الفيديو.