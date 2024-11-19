(CNN) -- قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله "في متناول الأيدي"، لكنه أضاف أنه في نهاية المطاف "قرار الأطراف".

وكان هوكستين يتحدث للصحفيين في بيروت الثلاثاء بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، المحاور عن حزب الله في المحادثات.

وقال المبعوث الأمريكي إنه جرت مناقشات "بناءة" و"جيدة للغاية لتضييق الفجوات".

وأضاف هوكستين: "لدينا فرصة لإنهاء هذا الصراع"، وتابع: "النافذة مفتوحة الآن".

كما أخبر المبعوث الأمريكي الصحفيين أنه لن يجيب على أي سؤال لأنه لا يريد أن يتفاوض على هذا الأمر علناً.