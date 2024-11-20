الأردن: إخلاء طبي لصحفي الجزيرة علي العطار من غزة إلى المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، تنفيذ عملية إخلاء طبي للصحفي في قناة الجزيرة علي العطار برفقة شقيقته، من غزة إلى المملكة عبر جسر الملك حسين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن "الصحفي العطار، الذي أصيب بشظية في الرأس، تم إخلاؤه طبيًا برفقة شقيقته بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لاستكمال علاجه في المملكة".

منتصف الشهر الحالي، أفادت قناة الجزيرة أن العطار، الذي يعمل مصورًا لديها، أُصيب "بشظية في رأسه إثر قصف الاحتلال خيم نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة قبل شهر".

وجاء إخلاء العطار بعد مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إخلائه، وسط دعوات أخرى إلى إخلاء مماثل للصحفي في الجزيرة فادي الوحيد، لتلقي العلاج من إصابة أدت إلى فقده القدرة على الحركة.

قٌتل 188 صحفيًا فلسطينيا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحسب إحصاء للمكتب الإعلامي لحكومة حماس في القطاع كان قد أعلنه في في 9 نوفمبر/تشرين الثاني.