السلطة الفلسطينية تُرحب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

(CNN) -- رحبت حكومة السلطة الفلسطينية بإعلان المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بسبب جرائم حرب مزعومة ارتكبت في غزة بعد هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل بقيادة حماس.

وقالت السلطة الفلسطينية إن القرار " يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية"، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ودعت السلطة الفلسطينية "جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي".

وأضافت السلطة في بيانها بالقول إنها "ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له".

ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "سخيف" ويستند إلى اتهامات باطلة.