(CNN) – أثار موقف للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تفاعلا خلال لقائه بالعاصمة الإدارية الجديدة عددا من قادة القوات المسلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد أن بدا متأثرا خلال حديثه مع المتحدث باسم القوات المسلحة وهو يقول له "هما يومين على وش الدنيا، وبعد كده هنموت".

ووجه السيسي خلال الاجتماع سؤالا للمتحدث العسكري، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، قائلا: "تنصحني بإيه؟"، ليرد المتحدث العسكري قائلا: " بصراحة يافندم أنصحك بأن تهوَن على نفسك".

وأجاب الرئيس المصري قائلا: "شوف هما يومين على وش الدنيا وبعد كده هنموت، وتحت بقى يارب يقبلنى".

وتابع السيسي متأثرا: " عارف يا غريب لما تعرف وتفهم الحكاية اللى احنا موجودين عليها مش هتهوّن عليك أبدا"، حسب قوله.

وأردف الرئيس المصري قائلا: "لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ـ كنموذج نتمنى أن نكون حاجة من ريحته ـ لما جت ستنا فاطمة وهو بيتوفى قالت له: واكرباه"، وأضاف السيسي وهو يحبس دموعه: "قال لها: لا كرب بعد اليوم على أبيك".

ووجه السيسي الشكر للمتحدث العسكري وقال له: "أنا بشكرك.. كتر خيرك"، ثم توجه للقادة قائلا: "كل سنة وانتو طيبين".

ودارت أحاديث بين السيسي وعدد من القادة خلال الاجتماع الذي شهد حضور القائد العام للقوات وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد المجيد صقر، وتناول "تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط"، وفقا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية.