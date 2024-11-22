دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— على مدار أكثر من عقد، كان الطلاب الصينيون يتوافدون إلى الولايات المتحدة، حيث جذبتهم سمعة التعليم العالي في الخارج وجاذبية الحلم الأمريكي. وازدهرت مهنة الاستشارات التعليمية في الصين، حيث دفع الآباء مبالغ طائلة مقابل المعلمين والدورات التي وعدت بإرسال أبنائهم إلى الخارج.

لكن الأمور بدأت تتغير الآن، حيث تشير الأرقام الأخيرة إلى أن هذه الجاذبية قد بدأت تتراجع. ففي العام الدراسي الماضي، أصبح الطلاب من الهند أكبر مجموعة من الطلاب الأجانب في الجامعات الأمريكية، ليخلفوا الصين في المركز الأول لأول مرة منذ عام 2009، وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية ومعهد الدراسات الدولية غير الربحي.

أما على الصعيد العربي، فقد أظهرت بيانات الفترة 2023/2024 أن السعودية سجلت أعلى نسبة من الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة بين الدول العربية، حيث حازت المرتبة 12 عالميًا بنسبة 1.2% من إجمالي الطلاب الدوليين في أمريكا، بإجمالي 14,282 طالبًا. وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بـ 5,102 طالب، تلتها مصر في المرتبة الثالثة بـ 4,280 طالبًا.

وفي الإنفوغرافيك المرفق، يمكنكم الاطلاع على ترتيب الدول العربية وفقًا لعدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة خلال الفترة 2023/2024.