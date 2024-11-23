‏(CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، السبت، بدء عمليات البحث، عن شخص مفقود في البلاد، قالت إسرائيل إنه يحمل جنسيتها، وذلك بعد تلقي السلطات بلاغًا باختفائه.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية إنها تلقت "بلاغًا من عائلة شخص من الجنسية المولدوفية يدعى "زفي كوغان" تفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي".

وقالت الوزارة إن "الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ بدأت بعمليات البحث والتحري، كما تدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع".

وأكد مدير إدارة رعايا الأجانب في وزارة الخارجية الإماراتية، ماجد المنصوري، أن "الوزارة تتابع عن كثب قضية تغيب المواطن من الجنسية المالدوفية "زفي كوغان" وأنها على تواصل مع أسرته، وتقدم كافة أشكال الدعم اللازمة لها. كما أشار إلى أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع سفارة مالدوفا في أبوظبي في هذا الصدد"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن السبت أن إسرائيليًا يعيش في الإمارات العربية المتحدة مفقود منذ يومين. وأوضح المكتب في بيان، أن زفي كوغان، وهو إسرائيلي - مولدوفي، مفقود منذ ظهر الخميس.

وكوغان هو ممثل لمنظمة "حباد"، وهي حركة دينية لليهود الحسيديين تضم مجتمعات ومعابد يهودية ومؤسسات أخرى في العديد من الدول.

وقال البيان إنه "منذ اختفائه، وبسبب معلومات تشير إلى إمكانية أن يكون الحادث إرهابيًا، تم اجراء تحقيق مكثف في الدولة (الإمارات العربية المتحدة)".

وأضاف المكتب: "تعمل أجهزة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية بلا كلل، بسبب قلقها على سلامة زفي كوغان".

وقال مكتب رئيس الوزراء إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي كان أوصى في وقت سابق، المواطنين الإسرائيليين بتجنب السفر غير الضروري إلى الإمارات العربية المتحدة.

ولم يتضح بعد أين فُقد الإسرائيلي، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادثة وقعت في أبوظبي.