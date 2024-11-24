دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اختتمت مصر والسعودية فعاليات التدريب العسكري المشترك (السهم الثاقب 2024)، الأحد، الذي دام شهرًا بمشاركة من عناصر القوات المسلحة في البلدين.

وقال بيان للجيش المصري، إن التدريب جرى تنفيذه في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر في مصر، مع "مشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة بصفة مراقب" .

وشهدت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ قفزة صداقة لقوات المظلات المصرية والسعودية، ونفذت القوات البرية والقوات الخاصة المدعومة بعناصر من القوات الجوية، عملية اقتحام بؤرة إرهابية والسيطرة عليها، إضافة إلى تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية "التى أبرزت الدقة والمهارة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة" .

إلى جانب تنفيذ "عناصر من القوات البحرية بالتعاون مع القوات الجوية المشاركة بالتدريب عملية اقتحام إحدى الجزر الساحلية، حيث قامت قوات المظلات بالقفز المظلي لاحتلال مراكز تأمين رأس الشاطئ... فضلاً عن تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية تضمنت التدريب على حق الزيارة والتفتيش، والتدريب على أعمال البحث عن الغواصات المعادية، وتنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحي عكست المهارة العالية في تدمير الأهداف المعادية" .