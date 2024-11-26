(CNN) – رحب "الأزهر الشريف" بتوجيهات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، برفع مئات الأشخاص من "قوائم الإرهاب" ووصف شيخ الأزهر، الشيخ أحمد الطيب، الخطوة بـ"الجيدة"، وفقا لبيان صدر الثلاثاء.

وحمل بيان الأزهر عنوان " الأزهر يرحِّب بتوجيهات الرئيس السيسي التي رفعت مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب".

وقالت صفحة الأزهر على "إكس"، تويتر سابقا: "أبدى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ترحيبه العميق بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي مهَّدت الطريق لاستبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب، وإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم".

وأكد الأزهر أن القرار يُمثل "خطوة جيدة" مشيرا إلى أنه "يجب على الجميع استثمارها، والبناء عليها؛ لما فيه مصلحة وطننا الحبيب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ".

وقررت محكمة الجنايات في مصر رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب بناء على طلب من النيابة العامة "في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، وفقا لبيان صدر عن النيابة العامة المصرية.