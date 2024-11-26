(CNN) – أعرب صهر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، جاريد كوشنر، عن حزنه وزوجته، إيفانكا، على مقتل الحاخام الإسرائيلي، تسفي كوغان، وتعهد بالتبرع بمليون دولار أمريكي لحركة "حباد" في الإمارات وبالعمل لـ"دعم المجتمع اليهودي في أبوظبي ودبي".

وقال كوشنر على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "أشعر أنا وإيفانكا بالحزن لفقد الحاخام كوغان، الذي قُتل بهدف وقف مد الجسور التاريخية التي كان يبنيها بين اليهود والمسلمين في الإمارات العربية المتحدة. وكان نجاح عمله بالشراكة مع الرؤية الجريئة والإيجابية للحكومة الإماراتية، بمثابة ضوء ساطع في العالم ومضاد قوي لتاريخ الانقسام".

وأردف صهر ترامب: "قبل الحرب العالمية الثانية، كان اليهود والمسلمون يعيشون معًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط في وئام لعدة قرون، ويحتفلون بقيمهم المشتركة، وتعيدنا دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ذلك الوقت".

وأضاف كوشنر في المنشور نفسه قائلا: "في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعيش الناس من جميع الأديان والخلفيات برخاء معًا في بيئة من التفاهم والاحترام المتبادل".

وتابع صهر ترامب: "سوف نتبرع أنا وإيفانكا بمليون دولار إلى حباد في الإمارات وسنضاعف جهودنا للعمل مع الجالية اليهودية وقيادة البلاد لبناء مجتمع يهودي مرن وحيوي في أبوظبي ودبي. ونرحب بانضمام الآخرين إلينا في هذا الجهد".

وأضاف كوشنر: "إن اتخاذ إسرائيل والشعب اليهودي ككبش فداء مستمر لا يفيد أحدا، باستثناء القادة غير الأكفاء الذين يستخدمون الكراهية لصرف الانتباه عن عيوبهم. لقد حان الوقت لكي يوجه العالم طاقته الجماعية للارتقاء بأهدافنا وطموحاتنا المشتركة".

وتابع صهر ترامب: "ولكل من يرغب في تفاقم هذه الانقسامات التاريخية، فليعلموا أن جهودكم لن تؤدي إلا إلى تعزيز تصميم المجتمع اليهودي على المساهمة في المجتمعات التي تحترمنا وترحب بنا. لقد أظهر التاريخ أن أولئك الذين يحتضنون الشعب اليهودي يستفيدون، وأولئك الذين يضطهدون الشعب اليهودي يواجهون في النهاية هزيمة ساحقة"، حسب قوله.

وختم كوشنر بالقول: "دعونا نجتمع معًا من جميع الأديان لنبدأ من حيث توقف الحاخام كوغان وننقل عمله، وعمل أولئك الذين يبنون دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وجهة مزدهرة للتسامح وبناء الجسور والمنفعة المتبادلة، إلى آفاق جديدة"، حسب تعبيره.

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية هوية الأفراد الثلاثة الذين أقدموا على قتل الحاخام الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية المولدوفية، تسفي كوغان، وأشارت إلى أنها بدأت بإجراءات التحقيقات الأولية معهم، وذلك بعد يوم من إعلان إلقاء القبض عليهم، وهم ثلاثة أشخاص من الجنسية الأوزبكية.