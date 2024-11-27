السعودية.. إقرار الميزانية العامة مع عجز قوامه 26 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقرّ مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للمملكة للعام المالي الجديد (2025)، بمقدار عجز قوامه 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار).

جاء إقرار الميزانية العامة خلال اجتماع للحكومة في العاصمة الرياض، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشملت بنود الميزانية العامة للمملكة "إيرادات بمبلغ 1184 تريليون ريال (315 مليار دولار)، وعجز بمبلغ 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار).

من جانبه، قال الأمير محمد بن سلمان إن "ميزانية 2025 تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن"، وأضاف أن "الإنجازات الجوهرية التي تشهدها بلادنا تحققت".

وأكد ولي العهد "استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030".

وقال الأمير محمد بن سلمان إن "المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتدادًا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند (4.6 %)، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسيًا جديدًا لها خلال العام 2024 عند (52 %).

وأشار إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغ 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2024.

وقال ولي العهد إن "الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابيًا على تصنيفاتها الائتمانية"، فيما أوضح أن "الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة".