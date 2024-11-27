بايدن يعلن ما قاله نتنياهو وميقاتي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إنه تحدث مع رئيسي حكومتي إسرائيل ولبنان، وأضاف أن البلدين قبلا بنود المقترح الأمريكي "لإنهاء الصراع المدمر" بينهما.

وأضاف بايدن، في تصريحات من حديقة الورود: "لقد تحدثت للتو مع رئيسي وزراء إسرائيل ولبنان (بنيامين نتنياهو ونجيب ميقاتي)، ويسعدني أن أعلن أن حكومتيهما قبلتا المقترح الأمريكي لإنهاء الصراع المدمر بين إسرائيل وحزب الله".

وتابع: "أود أن أشكر الرئيس(الفرنسي إيمانويل) ماكرون على شراكته في الوصول إلى هذه اللحظة لمدة 14 شهرا تقريبا، حيث اندلع صراع مميت عبر الحدود التي تفصل بين إسرائيل ولبنان، وهو الصراع الذي بدأ في اليوم التالي لهجوم 7 أكتوبر من قبل حماس وإسرائيل".

وتأتي تصريحات بايدن في أعقاب موافقة مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي على اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء القتال مع حزب الله في لبنان.

ويهدف الاقتراح إلى التوصل إلى وقف للأعمال العدائية مع حزب الله لمدة 60 يوما يمكن أن يشكل أساسا لهدنة دائمة.