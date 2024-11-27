(CNN)-- قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إن "الاختبار الأكبر" للحكومة الإسرائيلية سيبدأ في الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي الأربعاء، عندما يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيز التنفيذ.

وأضاف سموتريتش، على تيليغرام: "في الساعة 4 صباحا يبدأ أكبر اختبار للحكومة الإسرائيلية، وربما يكون أحد أكبر الاختبارات للحكومات الإسرائيلية بشكل عام"، وتابع: "إذا التزمنا به، فسوف نضمن أمن إسرائيل إلى الأبد، لقد صوتت لصالحه لأنني أعتقد أننا سنلتزم به".

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرؤساء البلديات في شمال إسرائيل إنه لن يسمح للسكان للعودة إلى منازلهم "على الفور"، حسبما قال رئيس بلدية حضر الاجتماع لشبكة CNN.

وقال رئيس بلدية كريات شمونة أفيهاي شترن، لـ CNN: "نتنياهو قال إنه يفهم أنه لا يمكننا العودة الآن، لكن لا أحد يخبرنا أنه يتعين علينا العودة، إنه يفهم أنه لا يزال هناك عمل يجب القيام به حتى نتمكن من العودة".

وكان الاجتماع بين نتنياهو ورؤساء البلديات مثيرًا للجدال، بعد أن انتقد العديد من رؤساء البلديات- بما في ذلك شترن - اتفاق وقف إطلاق النار باعتباره "اتفاق استسلام".

وذكر شترن: "لقد غادرت محبطا للغاية"، مضيفا أن "نتنياهو لم يتمكن من إقناعه بأن الاتفاق سيجعل مجتمعه آمنًا".

وقال شترن إنه "يخشى أن يتسلل حزب الله مرة أخرى إلى جنوب لبنان ويشكل تهديدا مرة أخرى للمجتمعات الشمالية في إسرائيل".

ورغم اعتراف شتيرن بأن "الجيش الإسرائيلي وجه ضربة قاسية لحزب الله في الأشهر الأخيرة"، فإنه "لا يعتقد أن ذلك سيكون كافيا"، وقال: "لا أستطيع أن أطلب من أي شخص أن يعود في ظل هذا الواقع".