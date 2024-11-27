(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشمول بقواعد الحصانة التي تنطبق على الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

في بيان بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، قالت وزارة الخارجية إن فرنسا ستفي بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه "لا يمكن أن يُطلب منها بموجب هذا التعاون أن تتصرف بطريقة غير متوافقة مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية".

وأشارت الوزارة كذلك إلى أن "مثل هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء المعنيين الآخرين وسيتم أخذها في الاعتبار".

وعلى الرغم من تكرارها أنها ستنفذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، لم توضح فرنسا ما إذا كانت ستعتقل نتنياهو إذا سافر إلى البلاد.

ويأتي بيان وزارة الخارجية في اليوم الذي يدخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي توسطت فيه فرنسا والولايات المتحدة، حيز التنفيذ.