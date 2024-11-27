(CNN) -- أصدر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تحذيرات بإخلاء أجزاء من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في خطوة تأتي بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن قبول حكومتي إسرائيل ولبنان لمقترح لإنهاء الصراع مع حزب الله.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، الأوامر التي شملت 3 مبان في منطقتي برج البراجنة والغبير.

من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة الـ4 صباحا بالتوقيت المحلي الأربعاء، وفقا لبايدن الذي ذكر أنه "بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 4 صباحا غدا بالتوقيت المحلي، سينتهي القتال عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، و الجيش اللبناني سيستعيد السيطرة على أراضيه، وعلى مدى الأيام الـ60 المقبلة، ستسحب إسرائيل تدريجيا قواتها ومدنييها المتبقين، وسيتمكن المدنيون على الجانبين قريبا من العودة بأمان، والبدء في إعادة بناء منازلهم".