دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية البحرينية، الخميس، صورا من جهود إخماد حريق شب في عدد من المحال التجارية بمنطقة سلماباد.

الصور نشرتها الداخلية البحرينية في تدوينات على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا)، قائلة في بيان: "تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع بورشة نجارة وامتد لعدد من المحلات والورش المجاورة في منطقة سلماباد، بعد الدفع بـ16 آلية".

ونقل البيان على لسان مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، العميد علي محمد الكبيسي قوله إن "فرق الاطفاء انتقلت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، حيث باشرت على الفور عمليات البحث والإنقاذ وإخماد الحريق"، مشيراً إلى أنه "تمت السيطرة على الحريق وإخماده ومباشرة عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعاله".

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أن "المعلومات أشارت إلى عدم وجود إصابات، كما إن أعمال البحث والتحري جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق".