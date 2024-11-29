(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع رد فعل نائب يُمثل حزب "القوات اللبنانية"، على حديث برلماني مقرب من حزب الله، عن "نصر ممزوج بالدم" بالنسبة للحزب المدعوم من إيران في حربه مؤخرا ضد إسرائيل.

وخلال مؤتمر صحفي قال النائب اللبناني عن حزب الله، حسن فضل الله: "أنا قلتها في بنت جبيل وأُعيدها اليوم، ثلاثية أوصلتنا إلى نصر ممزوج بالدم والألم والحزن والدموع لكنه بالنسبة لنا نصر. فالعدو كان يريد أن يحتل أرضنا ويشطبنا من المعادلة ولم يستطع".

وعندما تحدث فضل الله عن "النصر" المزعوم ظهر خلفه في الشاشة النائب عن حزب "القوات"، غياث يزبك، وهو يلطم بيده على خده.

وانتشر المقطع بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي كما تداولته عدد من وسائل الإعلام في المنطقة بشكل واسع، وأعاد يزبك نفسه نشر أحد المنشورات الذي يتضمن الفيديو على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا.

من جانبه، نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، مقطعا من كلام فضل الله عبر صفحته على "إكس" وعلق عليه بالقول: "قمة الوقاحة والكذب من أمينهم وحتى آخر نائب لهم اختفى طيلة الحرب خائفًا ليطلع بعدها يقول انتصرنا. أكاذيب أبواق حزب الله غير فعالة امام اللبنانيين. هؤلاء الأبواق مهزومون في كذبهم وفي انتصاراتهم الوهمية... خرجوا أوهن من بيت العنكبوت"، حسب قوله.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ الأربعاء ليوقف مؤقتا صراعا عنيفا دام شهرين تقريبا بين الجانبين وأسفر عن مقتل الآلاف.