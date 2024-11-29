مقتل شاب مصري في ميلانو بإيطاليا.. والخارجية المصرية: نتابع التحقيقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، بيانا رسميا أكدت فيه مقتل شاب مصري في مدينة ميلانو الإيطالية، مشيرة إلى أنها تتابع إجراء التحقيقات لكشف سبب الحادثة.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن كثب مع السلطات الإيطالية حادث مصرع الشاب المصري رامي الجمل".

وأضافت وزارة الخارجية المصرية في بيانها أن وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، "كان قد وجه القنصلية العامة المصرية في ميلانو فور العلم بالواقعة، بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات مع السلطات الإيطالية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص لمعرفة ملابسات واقعة الوفاة، فور الانتهاء من التحقيقات".

وختمت وزارة الخارجية المصرية بيانها قائلة إنها "تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعية المولى- عز وجل- أن يتغمده برحمته، ويُلهم أسرته الصبر والسلوان".