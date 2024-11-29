المعارضة السورية تدعي أن قواتها دخلت مدينة حلب للمرة الأولى منذ 2016

(CNN) – ادعت فصائل المعارضة السورية أنها دخلت مدينة حلب من الجانب الغربي، وفقا لبيان صدر، الجمعة، من جانب تحالف المعارضة الذي شُكل حديثا وسُمي بـ"إدارة العمليات العسكرية".

وجاء في البيان: "لقد بدأت قواتنا بالدخول إلى مدينة حلب". ولم تتمكن CNN من التأكد بشكل مستقل من صحة هذا الادعاء، وتواصلت مع الحكومة السورية للحصول على تعليق.

وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها فصائل المعارضة السورية حلب منذ أن استعاد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد السيطرة على المدينة في عام 2016.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت الفصائل المسلحة المناهضة للحكومة السورية أنها استولت على مركز أبحاث عسكري تابع لحكومة دمشق، يقع على بعد بضع مئات من الأمتار من حلب، أكبر مدينة في البلاد.