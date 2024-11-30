الجيش الروسي يوضح جهوده لمواجهة قوات المعارضة السورية في حلب وإدلب

(CNN)-- شنت القوات الجوية الروسية، الجمعة، هجوما ضد قوات المعارضة السورية المسلحة في محافظتي حلب وإدلب، وفقا لوكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء.

وزعمت روسيا أنها قتلت ما لا يقل عن 200 عضو من "هيئة تحرير الشام"، التي كانت تُعرف باسم "جبهة النصرة" عندما كانت تابعة لتنظيم "القاعدة".

وذكرت "تاس" أن "القوات الجوية الروسية تنفذ ضربات صاروخية وقنابل، دعما للجيش السوري، على معدات ومسلحين تابعين لجماعات غير شرعية ومراكز قيادة ومستودعات ومواقع مدفعية للإرهابيين"، مضيفة أن "العمليات مستمرة".

وفي وقت سابق من الجمعة، قالت منظمة الدفاع المدني السوري التطوعية المعارضة، المعروفة باسم "الخوذ البيضاء"، إن روسيا والقوات السورية شنوا غارات جوية على مدينة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 6.